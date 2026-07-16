Garín Cantú se vuelve viral por su baile en la Feria de San Buenaventura

Lo que comenzó como una noche de música terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la Feria de San Buenaventura, luego de que un joven se hiciera viral por su entusiasmo y sus pasos de baile durante la presentación de Conjunto Primavera.

Desde el inicio de la jornada musical, con las actuaciones de La Fiera y Pacto Norteño, el joven no dejó de bailar, llamando la atención de los asistentes por su energía y actitud festiva.

Aunque acudió solo al evento, eso no fue impedimento para disfrutar cada canción, contagiar su alegría al público y convertirse en protagonista de decenas de videos compartidos en redes sociales.

Las publicaciones rápidamente se viralizaron y generaron cientos de reacciones, principalmente de mujeres que preguntaban por su identidad e incluso comentaban que les habría gustado bailar con él durante el concierto. Una de ellas escribió que intentó acercarse, pero se encontraba en el extremo opuesto de la Plaza de Toros.

Tras varios días de especulaciones y de que los videos circularan ampliamente en plataformas digitales, usuarios de redes sociales lograron identificar al protagonista como Garín Cantú, vecino de la colonia Occidental, en Frontera.

Su espontaneidad y gusto por el baile lo convirtieron en uno de los personajes más populares de la edición 2026 de la Feria de San Buenaventura, demostrando que, en ocasiones, los momentos más sencillos son los que terminan conquistando las redes sociales.