Rastro TIF en Monclova: Carlos Villarreal detalla obras de infraestructura

El Ayuntamiento de Monclova prepara las obras de infraestructura necesarias para facilitar la instalación y operación del futuro rastro Tipo Inspección Federal (TIF), considerado un proyecto estratégico para fortalecer al sector ganadero de Coahuila.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que la construcción del rastro forma parte de las gestiones que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas ante el Gobierno Federal y que actualmente el proyecto se encuentra en espera de la liberación de recursos. "El sí ya se los dieron; ahora hay que esperar cuándo llega el recurso para que inicie la inversión y los productores puedan obtener los beneficios lo antes posible", expresó.

Señaló que el Municipio participará con obras complementarias para mejorar la conectividad hacia el predio donde se edificará el complejo.

Precisó que el Ayuntamiento proyecta la remodelación y adecuación del antiguo camino a Hermanas, obra que permitirá crear un circuito vial interno entre las instalaciones de la Unión Ganadera y el terreno destinado al rastro TIF.

Indicó que este proyecto podría ejecutarse durante el último trimestre del año y, de no concretarse en ese periodo, iniciar en los primeros meses de 2027. Villarreal Pérez destacó que la infraestructura no sólo beneficiará la operación del rastro, sino también el desarrollo industrial y urbano de ese sector de la ciudad.

El edil subrayó que una de las principales ventajas del rastro TIF será permitir la comercialización y exportación de carne procesada, ya que actualmente las restricciones sanitarias afectan principalmente la exportación de ganado en pie. Explicó que el proyecto contempla no sólo el sacrificio de animales bajo certificación TIF, sino también procesos de empaque y valor agregado, lo que abrirá nuevas oportunidades de mercado para los productores coahuilenses.