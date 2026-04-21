Confirman fallecimiento por aparente suicidio en la colonia La Joya

SABINAS, COAH.- Autoridades de la Fiscalía General de Justicia en la Región Carbonífera confirmaron el fallecimiento de una persona por aparente suicidio la mañana de este lunes en la ciudad de Sabinas, Coahuila.

El hecho se registró hace aproximadamente a las 7 horas en la calle Fresno, esquina con Ramos Arizpe, en la colonia La Joya. El reporte inicial fue atendido por corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía tras recibir el llamado de emergencia.

Detalles confirmados

En el sitio, las autoridades localizaron a la persona sin signos vitales. De manera preliminar se informó que atentó contra su vida, logrando su objetivo. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad ni la edad de la víctima, en espera de que se notifique a los familiares.