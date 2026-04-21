Trabajador resulta gravemente herido tras ser impactado por tren en la Zona Centro

SALTILLO, Coahuila.-Durante la madrugada de este martes, se registró un accidente de alto riesgo al interior de la empresa "La Moderna", ubicada en el cruce de Ramos Arizpe y Emilio Carranza, en la Zona Centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros informes, un trabajador que realizaba maniobras en los patios de la empresa presuntamente invadió el paso de una locomotora que ingresaba por las vías del lugar, sin percatarse de su proximidad.

En cuestión de segundos, la unidad ferroviaria lo impactó, provocando que quedara prensado de las piernas entre la estructura de un tráiler y otros elementos metálicos.

El accidente ocurrió en la madrugada cuando un trabajador invadió el paso de una locomotora.

El incidente generó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia, incluidos rescatistas y elementos de la Policía Municipal, quienes implementaron labores intensivas para liberar al lesionado. Tras varios minutos de trabajo, el hombre fue rescatado con vida, aunque se encontraba inconsciente debido a la gravedad de las lesiones.

Cuerpos de emergencia realizaron un intenso rescate para liberar al trabajador prensado.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanece bajo atención médica especializada. Autoridades de salud informaron que su estado es delicado y no se descarta la posibilidad de que pierda sus extremidades inferiores.

Vecinos advierten sobre el paso de locomotoras en la calle Emilio Carranza, a pesar de su aparente desuso.

Vecinos del sector señalaron que, aunque muchos consideran que las vías férreas en la calle Emilio Carranza están en desuso, durante la madrugada sí se registra el paso de locomotoras que ingresan a la empresa mencionada, por lo que hicieron un llamado a extremar precauciones.