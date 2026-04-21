Padres de familia cierran primaria en Monclova por falta de luz; más de 800 alumnos afectados

Monclova, Coahuila. — Padres de familia de la escuela primaria Adolfo López Mateos decidieron cerrar el plantel como medida de presión ante la falta de energía eléctrica, problema que —aseguran— no es nuevo y se ha repetido durante años sin solución definitiva.

De acuerdo con los manifestantes, la situación se agravó desde el miércoles pasado, luego de que una tormenta provocara la caída de un rayo que dañó el transformador de la institución, dejándola sin suministro eléctrico.

"Los niños estuvieron con mucho calor, algunos se sintieron mal", denunciaron los padres, quienes señalaron que el problema ha sido constante ciclo tras ciclo escolar, generando inconformidad entre la comunidad.

Condiciones insalubres y suspensión de clases

Ante la falta de electricidad, el plantel también enfrenta problemas en el suministro de agua, ya que la cisterna depende de una bomba eléctrica para operar. Esto ha dejado sin servicio los baños, agravando las condiciones sanitarias.

"En este momento los niños no van a entrar a clases porque no están en condiciones", expresaron los inconformes.

La matrícula afectada asciende a 436 alumnos en el turno matutino, a los que se suma una cantidad similar en el turno vespertino, lo que eleva el impacto a más de 800 estudiantes.

Costo elevado y falta de respuesta

Los padres informaron que el reemplazo del transformador tendría un costo aproximado de 343 mil pesos, cantidad que consideran imposible de cubrir por su cuenta.

Aunque autoridades educativas ya realizaron visitas al plantel, incluyendo supervisión y contacto con instancias en Saltillo, hasta el momento no se ha dado una solución concreta.

Rechazan medidas provisionales

Los manifestantes señalaron que la dirección del plantel propuso la adquisición de una planta de luz como alternativa temporal, sin embargo, rechazaron la opción al considerarla insuficiente.

"Una planta solo abastece la bomba del agua, no resuelve el problema de fondo", indicaron.

Asimismo, cuestionaron declaraciones atribuidas a Abraham González, quien habría señalado que el problema corresponde al programa federal "La Escuela es Nuestra". Los padres aseguran que nunca fueron informados de que existiera una obra inconclusa en la institución.

Exigen solución estructural

Además del transformador dañado, padres de familia alertaron sobre posibles deficiencias en la infraestructura eléctrica del plantel, incluyendo cableado de baja calidad, lo que podría estar provocando sobrecargas constantes.

"Si se necesitan dos transformadores, que pongan dos. Queremos una revisión completa", exigieron.

Escuela permanecerá cerrada

Los padres advirtieron que mantendrán cerrada la escuela hasta obtener una solución definitiva por parte de las autoridades, al considerar que la salud y seguridad de los estudiantes está en riesgo.

"La educación es un derecho, no un privilegio", concluyeron.