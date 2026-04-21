Investigación tras incidente en Teotihuacán: Pánico entre turistas

TEOTIHUACÁN, México — Las autoridades mexicanas iniciaron una investigación exhaustiva tras el reciente incidente en Teotihuacán, un suceso que generó pánico entre los visitantes de la zona arqueológica y que ha puesto bajo la lupa los protocolos de seguridad en sitios turísticos de alta afluencia.

El evento, que se desarrolló en las inmediaciones de la zona de monumentos, provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y fuerzas federales. Según los reportes preliminares, el caos se originó durante las horas de mayor actividad operativa en el sitio.

Cronología del incidente en Teotihuacán

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar y reportes de las autoridades estatales, el incidente comenzó de manera súbita, obligando a cientos de turistas a buscar refugio. La cronología de los hechos indica que la respuesta institucional se activó apenas minutos después de los primeros reportes al 911.

El personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) colaboró con la Guardia Nacional para asegurar el perímetro de las pirámides del Sol y de la Luna. Durante el despliegue, se implementaron cierres viales en los accesos principales para facilitar el paso de las unidades de apoyo.

Respuesta de las autoridades tras el incidente

Los cuerpos de seguridad confirmaron que se han revisado las cámaras de vigilancia del C5 para identificar las causas exactas que detonaron el terror entre los asistentes. Voceros oficiales indicaron que se mantendrá una presencia reforzada en el municipio para garantizar la integridad de los residentes y extranjeros.

El impacto del suceso ha resonado en el sector turístico nacional. Organizaciones civiles han solicitado una revisión técnica de las medidas de protección civil y de los sistemas de alerta temprana dentro de los perímetros federales de Teotihuacán.

Investigaciones en curso y situación actual

Hasta el momento, las investigaciones continúan abiertas bajo la jurisdicción de la fiscalía correspondiente. Se espera que en las próximas horas se emita un peritaje oficial que esclarezca las responsabilidades de los involucrados en este suceso que afectó la paz pública.

La zona arqueológica ha operado con restricciones intermitentes mientras concluyen las diligencias de campo. El gobierno del Estado de México enfatizó que la prioridad sigue siendo la atención a las posibles víctimas y la estabilización del orden en la región.