Gestiona equipo a PEMEX

Una ambulancia, dos unidades de recolección de basura y una grúa para alumbrado público fueron gestionadas por el alcalde Roberto Piña ante Petróleos Mexicanos (PEMEX), en su visita en la ciudad de México dejó la solicitud de estas unidades y espera tener buen resultado como la pasada donación de un millón 350 mil pesos para gasolina y combustible.

El alcalde estuvo ahí porque les pidieron que hicieran la justificación de lo que se está solicitando, una ambulancia más dos camiones recolectores de basura, una grúa y una ambulancia.

Dijo que fue en la Unidad de Regularización de Entidades Federativas que es la que reparte para todos los estados y municipios, ahí también se tiene todo, estamos tocando las puertas, todas, todas las puertas.

Les dieron un recurso de millón 350 mil pesos para combustible, ahorita comienzan a recibir necesidades, proyectos, requerimientos, ellos cierran en menos de 15 días, ya no recibirían más pero las que ya se recibieron sí se pueden estar modificando, justificando, terminando de rellenar o completar pero no se recibe ninguna más como nueva.

“Ahorita está el ejercicio en las dependencias del Gobierno Federal, luego pasa a la cámara de diputados y senadores donde solicitan la aprobación de presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año, pero ahorita es el momento, el año pasado no tuvimos oportunidad, buscamos subejercicio para este año y todavía lo seguimos buscando.

Dijo que esos subejercicios son para cuando hay una asignación de recursos para un proyecto o un estado que finalmente no cubre los requerimientos, ese recurso se regresa a la Secretaría de Hacienda y es donde se pelea por esos recursos.