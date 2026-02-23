Giezi Jareb García Navarro vive violencia en Puerto Vallarta: disparos y vehículos incendiados

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Un sambonense fue testigo de los hechos violentos registrados el pasado domingo en el sur del país, luego de que una jornada de trabajo se viera interrumpida por detonaciones de arma de fuego, vehículos incendiados y ataques a tiendas de conveniencia en Puerto Vallarta.

Se trata de Giezi Jareb García Navarro, originario de San Buenaventura, quien actualmente labora como albañil en una obra ubicada cerca de Bodega Aurrerá Ixtapa, sobre la carretera Las Palmas. De acuerdo con su testimonio, la mañana del domingo comenzaron a escucharse disparos que se extendieron por más de 15 minutos.

El sambonense relató que en la zona pudieron observar al menos 15 vehículos incendiados, así como daños en tiendas OXXO, lo que generó temor entre trabajadores de la construcción y vecinos del sector, quienes optaron por resguardarse ante el riesgo.

"Nunca en mi vida había presenciado algo tan feo", expresó el joven, quien desde hace aproximadamente un año radica en Jalisco en busca de mejores oportunidades laborales.

Además de desempeñarse como albañil, Giezi es cantante versátil y audicionista del reality La Academia de TV Azteca, sueño que persigue mientras combina su talento con el trabajo en la construcción.

Los hechos del domingo dejaron escenas de incertidumbre y tensión para este coahuilense que, lejos de su tierra, vivió una de las experiencias más impactantes de su vida.