Inauguran Gimnasio Auditorio en San Juan de Sabinas con inversión de 42.3 millones

San Juan de Sabinas, Coah. - En el marco de la gira de trabajo realizada en la Región Carbonífera, el Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, reafirmó su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer las acciones que permitan mantener un Coahuila seguro, en orden y en paz.

Durante la visita del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se destacó que, ante el contexto que actualmente enfrenta el país en materia de seguridad, en la entidad se han reforzado los operativos de blindaje en coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido preservar la tranquilidad de las familias coahuilenses y particularmente de quienes habitan en la Región Carbonífera.

En este mismo evento, se llevó a cabo la entrega del nuevo Gimnasio Auditorio de la Región Carbonífera, obra que representa una inversión de 42.3 millones de pesos y que cuenta con una construcción de 1,876 metros cuadrados dentro de una superficie total de 9,397 metros cuadrados.

Esta importante infraestructura incluye la edificación a base de estructura metálica, módulos de gradas retráctiles con capacidad para más de 200 personas, instalación de tableros y marcador electrónico, así como sistema de climatización, además de obra exterior como estacionamiento con 96 cajones, red eléctrica, red sanitaria, cisterna y luminarias tipo LED.

En su mensaje, el alcalde de San Juan de Sabinas agradeció el respaldo del Gobierno del Estado en materia de seguridad:

"Agradecemos a nuestro gobernador Manolo Jiménez por tener un Coahuila seguro; aquí podemos andar libremente y disfrutar de nuestras actividades sin temor alguno. Muchas gracias, gobernador."

Desde el municipio de San Juan de Sabinas se reconoció que los resultados que hoy colocan a Coahuila como uno de los estados más seguros del país son producto del trabajo estratégico, la planeación, la inversión y la coordinación permanente entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las corporaciones municipales.

Asimismo, se destacó que la implementación de acciones conjuntas en materia de seguridad permite hacer frente de manera oportuna a los retos que se presentan a nivel nacional, manteniendo blindados los límites del estado y garantizando la paz social en todas las regiones.

Finalmente, se refrendó la disposición de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y las Fuerzas Armadas para mantener la estabilidad, el orden y la tranquilidad de las familias de San Juan de Sabinas y de todo Coahuila.