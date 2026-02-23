Manolo Jiménez refuerza seguridad en Coahuila tras incidentes

SABINAS, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que se llevó a cabo un operativo de seguridad en Coahuila en respuesta a la detención y abatimiento de un presunto criminal en otra entidad del país. El operativo se realizó en coordinación con las fuerzas federales y las corporaciones de seguridad estatales y municipales.

El gobernador reconoció que fue una experiencia importante, al suceder estos lamentables hechos que sacudieron a una buena parte del país, justamente durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Coahuila. Destacó que se reforzó el blindaje de las fronteras del estado, especialmente en las colindancias con Durango y Nuevo León, y se activaron los grupos de reacción de la policía estatal y las fuerzas federales. "Quisimos tener este operativo preventivo que se notó de inmediato y hubo presencia", dijo.

La presidenta del estado, quien se encontraba en San Pedro, fue informada de la situación y se mantuvo en comunicación con las autoridades de seguridad. El gobernador agradeció el trabajo de la ciudadanía, la iniciativa privada y las corporaciones de seguridad por su colaboración en la seguridad del estado.

"Coahuila gracias a Dios y gracias al trabajo de todos está seguro y en paz. No bajamos la guardia, no echamos campanas al vuelo y vamos a seguir trabajando en el tema de seguridad" reiteró el gobernador.

Jiménez Salinas reiteró que la seguridad se construye día con día y que Coahuila sigue blindado gracias al trabajo conjunto de las autoridades y la ciudadanía. "Estamos listos y tenemos la suficiente fuerza para enfrentar cualquiera de estas situaciones que pudieran ocurrir", concluyó.