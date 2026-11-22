FRONTERA, Coahuila.- Seis maestras del Conalep Frontera recibirán un reconocimiento nacional a la excelencia docente durante una ceremonia programada para los días 2 y 3 de diciembre en las instalaciones del Conalep Nacional, en Toluca, Estado de México.

Glenda Suárez, directora del plantel, informó que las docentes forman parte de los ocho galardonados de Coahuila, por lo que seis de los reconocimientos corresponden a maestras de esta institución.

La directora expresó su satisfacción por la distinción y destacó el trabajo que realiza el personal docente dentro de las aulas, así como en la preparación de clases y en las actividades encaminadas a brindar una educación integral a los estudiantes.

Señaló que este reconocimiento también refleja el esfuerzo conjunto de maestros, padres de familia y personal de apoyo para fortalecer la formación académica de los jóvenes, lo cual se sigue reforzando semestre tras semestre para que los alumnos reciban la mejor educación durante los tres años que estarán en el plantel.

Suárez destacó que el plantel mantiene diferentes proyectos para ampliar las oportunidades de aprendizaje de sus alumnos y prepararlos para incorporarse al mercado laboral. Además, que se tiene buena coordinación con las empresas de la localidad, haciendo mancuerna para dotarlos de herramientas que les servirán para el futuro.