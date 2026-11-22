SALTILLO, COAH.- Coahuila alcanzó coberturas de 94.8 por ciento en agua potable, 99.5 por ciento en drenaje sanitario y 99.9 por ciento en electrificación, como resultado de los avances registrados durante los últimos cinco años, de acuerdo con datos de la encuesta intercensal del INEGI y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social del estado, explicó que los resultados de este ejercicio estadístico permiten identificar las condiciones de las viviendas y el acceso a servicios básicos en cada municipio.

Señaló que esta información representa una herramienta para los gobiernos municipales, ya que facilita la detección de necesidades y permite orientar los presupuestos y proyectos de infraestructura hacia las zonas con mayores rezagos.

En cuanto a los indicadores, detalló que el acceso al agua potable pasó de 92 a 94.8 por ciento, mientras que la cobertura de drenaje sanitario aumentó de menos de 98 a 99.5 por ciento. En electrificación, Coahuila registra un alcance de 99.9 por ciento, por lo que únicamente faltan algunas comunidades para lograr la cobertura total.

El funcionario indicó que, como parte de los recorridos por las distintas regiones de la entidad, recientemente visitaron el municipio de Sierra Mojada, específicamente la comunidad de Hércules, donde se acercaron programas de apoyo dirigidos a jóvenes y mujeres emprendedoras.

Durante esta visita también se presentaron a las autoridades municipales los resultados de la encuesta intercensal, con la finalidad de que puedan utilizar esta información para detectar áreas de oportunidad y atender los seis indicadores de carencias sociales.

Respecto a Hércules, Martínez y Morales subrayó la necesidad de fortalecer los apoyos económicos y sociales para sus habitantes, ante las afectaciones ocasionadas por el cierre de Altos Hornos de México (AHMSA).

Recordó que la actividad minera ha representado históricamente una de las principales fuentes de ingresos para la población de esta comunidad, por lo que consideró importante impulsar alternativas que contribuyan a atender su situación económica.