Gobierno de Coahuila evalúa nuevos estímulos para contribuyentes

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila analiza poner en marcha nuevos estímulos para contribuyentes con adeudos de control vehicular, luego de la respuesta obtenida durante la reciente venta nocturna, en la que más de 80 mil propietarios aprovecharon un descuento del 50 %.

El recaudador general del Estado, José María Morales Padilla, informó que la administración estatal revisa actualmente las alternativas que podrían ofrecerse durante el Buen Fin y en los primeros meses de 2027.

Aunque todavía no existe una decisión sobre nuevos descuentos, el funcionario señaló que se encuentran en evaluación las condiciones bajo las cuales podrían aplicarse. "Estamos evaluando qué pasará en el Buen Fin. Estamos evaluando qué pasará en los primeros meses del año que entra, en cuanto a estímulos y demás", indicó.

Morales Padilla destacó que la jornada de venta nocturna permitió que más de 80 mil propietarios aprovecharan el beneficio disponible y regularizaran su situación en materia de control vehicular.

El resultado de esta estrategia llevó al Gobierno estatal a considerar nuevas opciones para facilitar el cumplimiento de las obligaciones, aunque los detalles de las posibles promociones todavía están por definirse.

El recaudador general señaló que será durante los próximos meses cuando se establezcan las estrategias y, en su caso, los estímulos que podrían aplicarse tanto durante el Buen Fin como al inicio del ejercicio fiscal 2027.