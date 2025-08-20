Gobernador de Coahuila dialoga con manifestantes en Castaños

La cercanía con la ciudadanía volvió a marcar la agenda del gobernador de Coahuila, quien este martes no solo encabezó el arranque de una obra estratégica en Castaños, sino que también atendió personalmente a un grupo de manifestantes que se acercó al evento para expresar sus preocupaciones.

En un acto que refleja su compromiso con escuchar y resolver, el mandatario estatal descendió del templete al finalizar el evento oficial, dialogó con los ciudadanos inconformes y giró instrucciones puntuales a su equipo para atender los temas planteados, entre ellos el rezago en el tratamiento de aguas residuales en la zona de la laguna de oxidación.

"El gobernador dio un ejemplo de liderazgo cercano. No solo escuchó, sino que se comprometió en el momento. Esa es la diferencia de un gobierno que trabaja con la gente y para la gente", expresó Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro.

El funcionario detalló que una de las principales demandas fue el abandono histórico de la laguna de oxidación, una situación que afecta directamente a varias colonias. Ante ello, el gobernador anunció que ya se coordina con la CEAS para realizar una inversión importante que permita destrabar este problema, a través de la rehabilitación de la red que conecta a Castaños con Monclova.

Sisbeles enfatizó que en Coahuila no hay espacio para la indiferencia y que las manifestaciones pacíficas no solo se respetan, sino que se atienden. "El gobernador fue claro: no hay colores ni partidos cuando se trata de ayudar a la gente. Vamos a seguir trabajando así, escuchando y resolviendo", subrayó.

Asimismo, reconoció la actitud respetuosa de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien ha mantenido una postura abierta al diálogo y ha mostrado tolerancia ante los diversos retos sociales que enfrenta el municipio.

El subsecretario hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse influenciar por intereses políticos ajenos, señalando que algunos líderes intentan aprovecharse de la necesidad en las colonias. "La gente merece soluciones, no manipulación. El gobernador está del lado de la ciudadanía y eso quedó claro con su actitud de ayer", afirmó.

Finalmente, anunció que en los próximos días se llevará a cabo una visita a la colonia Santa Cecilia, junto al equipo del programa Mejora, para atender de manera directa las necesidades de sus habitantes.