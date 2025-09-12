Política Educativa Federal: Beca Rita Cetina como Pilar de Apoyo

Este viernes, el director regional de Bienestar en la Región Centro y Carbonífera encabezó una de las primeras asambleas informativas sobre la beca universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de secundaria en planteles públicos. El encuentro tuvo lugar en la Secundaria Ildefonso Fuentes de Castaños, donde asistieron alrededor de 300 padres de familia de alumnos de primer grado.

La beca, impulsada por la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, busca garantizar que ningún adolescente abandone sus estudios por falta de recursos. El apoyo económico consiste en 1,900 pesos bimestrales, que serán entregados a cada beneficiario una vez concluido el proceso de incorporación y entrega de las tarjetas bancarias.

Durante la asamblea, autoridades de Bienestar explicaron a detalle los pasos para el registro, los requisitos que deben cumplir las familias y los tiempos estimados de entrega de los llamados "plásticos". Se precisó que, una vez recibida la tarjeta, el cobro del apoyo podrá realizarse en el siguiente bimestre.

El director regional destacó que estas reuniones se estarán realizando en distintos municipios de la zona Centro y Carbonífera, con el objetivo de aclarar dudas y acompañar a los padres en el proceso de inscripción. Subrayó que la política educativa del actual gobierno federal se centra en garantizar el acceso equitativo a la educación, bajo el principio de que "educar es transformar".

Con estas acciones, la administración federal busca consolidar a la beca Rita Cetina como un pilar para que los estudiantes de secundaria continúen sus estudios y tengan la oportunidad de alcanzar sus metas académicas.