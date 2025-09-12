Trayectoria y Reconocimiento a Alfonso Ismael Castillo Valdez en Sabinas

El empresario Alfonso Ismael Castillo Valdez, conocido como TITE, expresó su gratitud por la distinción recibida como Forjador de Sabinas durante la ceremonia del 83 aniversario de la ciudad. En su mensaje, TITE destacó la importancia de creer en sí mismo y en Dios para lograr el éxito en cualquier ámbito. También agradeció a su familia por su apoyo constante, mencionando a su hermano Martín, su hijo y su esposa, quien enfrenta una enfermedad pero permanece a su lado.

Con 57 años de trayectoria en su negocio familiar, iniciado por su padre en 1968, TITE enfatizó la importancia de trabajar duro y ser el mejor en lo que se hace. "No importa qué tarea realices, debes ser el mejor en lo que haces", dijo. La familia Castillo Valdez se siente orgullosa de su legado y agradece a Dios y a sus clientes por el apoyo recibido a lo largo de los años.

La ceremonia del 83 aniversario de Sabinas es un evento significativo que reconoce a personalidades destacadas que han contribuido al desarrollo y crecimiento de la ciudad. La distinción otorgada a TITE refleja su compromiso y dedicación a la comunidad, y es un testimonio de su impacto positivo en la región.

TITE también destacó el cariño y la gratitud que recibe de muchas personas y clientes que visitan su negocio. "Me llena de emoción ver cómo la gente se acerca a nosotros con cariño y agradecimiento", dijo. Este reconocimiento y aprecio por parte de la comunidad es un estímulo adicional para seguir trabajando con dedicación y pasión.

Finalmente, TITE reiteró su agradecimiento a todos aquellos que han apoyado a su negocio a lo largo de los años y pidió bendiciones para la comunidad. "Dios los bendiga", concluyó.