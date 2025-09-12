Más de 11,500 familias beneficiadas con el Programa 'Despensón' en Coahuila

VILLA DE AGUJITA, COAH.- La coordinadora de los programas Mejora Coahuila en Sabinas, Claudia Garza Iribarren, anunció el arranque del programa "Despensón" con el objetivo de beneficiar a más de 11,500 familias en el municipio.

El programa, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, consiste en la entrega de despensas con 17 artículos de primera calidad a familias de escasos recursos.

Garza Iribarren destacó que el programa "Despensón" es una iniciativa del gobernador Manolo Jiménez Salinas para apoyar a las familias más necesitadas y mejorar su calidad de vida. "Estamos muy contentos de arrancar este programa aquí en Agujita, donde vamos a llegar a miles de familias y vamos a cubrir todas las colonias del municipio", dijo.

La coordinadora mencionó que el programa "Despensón" es parte de una serie de iniciativas que Mejora Coahuila está implementando en el estado para apoyar a las familias más vulnerables. "Estamos terminando de entregar útiles escolares y ahora arrancamos con este programa de despensas", señaló.

Garza Iribarren destacó la importancia de la coordinación entre los diferentes programas y eventos para maximizar el impacto en la comunidad. "Estamos trabajando para coordinar este programa con otros eventos y programas para beneficiar aún más a las familias", dijo.

El programa "Despensón" es una muestra del compromiso del gobernador Manolo Jiménez con las familias más necesitadas del estado. Con más de 11,500 beneficiarios, este programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias sabinenses y brindarles apoyo en momentos de necesidad.