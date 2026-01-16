Yesica Sifuentes supervisa rehabilitación del camino en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- La Alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de rehabilitación del camino al Ejido Providencia, una obra que impacta de manera directa en la movilidad, seguridad y calidad de vida de las familias que transitan diariamente por esta zona rural.

Gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, se dio arranque a la rehabilitación de un tramo de este importante camino, atendiendo una demanda histórica de la comunidad y fortaleciendo la conectividad entre los ejidos y la cabecera municipal.

Durante la supervisión, la Presidenta Municipal destacó la importancia de la suma de esfuerzos para concretar proyectos de infraestructura que generan bienestar social y desarrollo para las comunidades rurales.

"El respaldo de nuestro Gobernador del Estado ha sido crucial para poder realizar los distintos proyectos de obra pública y los programas encaminados a atender las necesidades que tiene la gente de todos los sectores de nuestro municipio. Seguiremos trabajando en equipo, porque Castaños ya avanza y es pa´ delante, a pasos de gigante", expresó la edil.

Desde el inicio de su administración municipal, se han impulsado acciones prioritarias en las comunidades rurales, entre ellas la rehabilitación del camino Castaños–Palo Blanco, Palo Blanco–La Soledad, así como la rehabilitación de las calles principales de La Soledad, además de diversos proyectos de mantenimiento a espacios públicos y mejoramiento de servicios.

Asimismo, Sifuentes Zamora destacó el fortalecimiento de programas de apoyo al campo, como la entrega de pollinaza, suplemento alimenticio, apoyo para el mejoramiento genético, así como el acceso a servicios básicos, entre otras estrategias orientadas a atender de manera directa las necesidades más apremiantes de las comunidades rurales.

"El objetivo es claro: reducir rezagos y mejorar las condiciones de vida de las familias del campo, reconociendo el papel fundamental que estos sectores tienen en el desarrollo del municipio", puntualizó la edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños mantiene una visión cercana y sensible, en la que escuchar a la gente y atender sus solicitudes es una prioridad, especialmente en aquellas comunidades que por años enfrentaron rezagos en materia de infraestructura.

Con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo rural y seguir construyendo un municipio con mejores oportunidades para todas y todos.