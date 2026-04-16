Gobierno de Castaños: Sifuentes promueve limpieza en Villas de Guadalupe

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del compromiso de mantener un gobierno cercano, sensible y de atención directa a la ciudadanía, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora acudió a la colonia Villas de Guadalupe, donde sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos para dialogar de manera abierta sobre las necesidades del sector y las acciones de limpieza que se estarán llevando a cabo.

Acompañada por el equipo de Mejora Coahuila, la alcaldesa atendió inquietudes, propuestas y solicitudes de las y los habitantes, generando un diálogo abierto y productivo que permitirá impulsar acciones concretas en beneficio de la comunidad. En este sentido, se informó sobre los próximos trabajos de limpieza en el sector, los cuales contribuirán a mejorar las condiciones del entorno y la calidad de vida de las familias.

Durante la visita, la Presidenta Municipal destacó la importancia de escuchar de primera mano a la población, ya que este acercamiento permite conocer con mayor precisión las problemáticas reales y dar soluciones oportunas y efectivas.

Sifuentes Zamora subrayó que su administración se caracteriza por ser un gobierno de territorio, que prioriza el contacto directo con la gente para fortalecer la confianza y construir mejores resultados.

Asimismo, la edil reiteró que la cercanía con la ciudadanía es uno de los pilares de su gobierno, por lo que continuará recorriendo las colonias y manteniendo un contacto permanente con la población, escuchando y dando seguimiento puntual a cada planteamiento.

"Para nosotros es fundamental estar cerca de la gente, escucharlos y atenderlos de manera directa. Solo así podemos construir soluciones reales y avanzar juntos hacia un mejor Castaños", expresó la edil.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal fortalece la participación ciudadana y consolida un trabajo conjunto que permite atender de manera eficiente las necesidades de cada sector.