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Coahuila

Gobierno Municipal de Castaños capacita a su personal en bienestar

La capacitación busca mejorar la atención a la ciudadanía en Castaños.

Por Staff / La Voz - 30 septiembre, 2026 - 05:39 p.m.
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      Castaños, Coah.– Con la finalidad de fortalecer las capacidades del personal y mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo la capacitación "Ser Servidor Público: bienestar, motivación y servicio", dirigida a las y los servidores públicos de la administración local.

      La jornada fue impartida por Centro Libre Castaños, en coordinación con la Instancia de la Mujer y el Órgano de Control Interno, sumando esfuerzos para proporcionar herramientas que contribuyan al desarrollo profesional y humano de quienes integran la administración municipal.

      En su mensaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de mantener una capacitación constante entre quienes tienen la responsabilidad de atender y servir a las familias de Castaños.

      Señaló que la preparación permanente permite fortalecer conocimientos, mejorar procesos y contar con servidores públicos más sensibles y comprometidos con las necesidades de la población.

      "Tenemos el compromiso de seguir preparando a nuestro equipo, porque cada capacitación representa una oportunidad para mejorar el servicio que brindamos a las y los ciudadanos", expresó la edil.

      Asimismo, Sifuentes Zamora resaltó que el bienestar, la motivación y el sentido de servicio son elementos fundamentales para desempeñar las funciones públicas con responsabilidad y cercanía.

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones de capacitación y actualización para fortalecer el trabajo de las distintas áreas del Ayuntamiento y ofrecer una atención cada vez más eficiente y cercana a la ciudadanía.

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