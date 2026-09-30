Gobierno Municipal de Castaños capacita a su personal en bienestar

Castaños, Coah.– Con la finalidad de fortalecer las capacidades del personal y mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo la capacitación "Ser Servidor Público: bienestar, motivación y servicio", dirigida a las y los servidores públicos de la administración local.

La jornada fue impartida por Centro Libre Castaños, en coordinación con la Instancia de la Mujer y el Órgano de Control Interno, sumando esfuerzos para proporcionar herramientas que contribuyan al desarrollo profesional y humano de quienes integran la administración municipal.

En su mensaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de mantener una capacitación constante entre quienes tienen la responsabilidad de atender y servir a las familias de Castaños.

Señaló que la preparación permanente permite fortalecer conocimientos, mejorar procesos y contar con servidores públicos más sensibles y comprometidos con las necesidades de la población.

"Tenemos el compromiso de seguir preparando a nuestro equipo, porque cada capacitación representa una oportunidad para mejorar el servicio que brindamos a las y los ciudadanos", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora resaltó que el bienestar, la motivación y el sentido de servicio son elementos fundamentales para desempeñar las funciones públicas con responsabilidad y cercanía.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones de capacitación y actualización para fortalecer el trabajo de las distintas áreas del Ayuntamiento y ofrecer una atención cada vez más eficiente y cercana a la ciudadanía.