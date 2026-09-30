Fumigan alimentos en supermercado

SALTILLO, COAH.- Un video que circuló en redes sociales muestra labores de fumigación dentro del supermercado La Cabaña, sucursal Cerro del Pueblo, mientras frutas, verduras, abarrotes y productos cercanos al área de embutidos permanecían aparentemente expuestos.

Las imágenes, difundidas originalmente por la página "Fumigaciones Chávez/Control de Plagas", muestran a un trabajador realizando una nebulización entre los exhibidores de alimentos. El empleado portaba guantes, cubrebocas y lentes de protección.

El material generó cuestionamientos entre consumidores sobre las medidas adoptadas para proteger los productos antes, durante y después del procedimiento de control de plagas.

Expertos han señalado que, por las características observadas, podría tratarse de una nebulización para el control de insectos y advirtieron que los alimentos expuestos no deberían considerarse automáticamente seguros para el consumo.

Los expertos señalan que los productos destinados al consumo humano debían permanecer completamente aislados durante las fumigaciones.

El video posteriormente fue eliminado de la cuenta "Fumigaciones Chávez/Control de Plagas", aunque usuarios ya habían descargado el material y continuaron compartiéndolo en distintas plataformas.

Hasta ahora, no existe información pública que confirme que algún alimento haya resultado contaminado, ni se ha informado sobre el retiro preventivo de productos o una sanción o intervención de una autoridad sanitaria relacionada con el caso.