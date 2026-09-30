Magaly Hernández urge a SEDU a atender inconformidades en planteles de Coahuila

SALTILLO, COAH.- La diputada local Magaly Hernández Aguirre pidió a la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila (SEDU) agilizar las investigaciones sobre denuncias e inconformidades en los planteles, al advertir que la atención tardía puede provocar que los conflictos escalen.

La legisladora señaló que las autoridades deben dar seguimiento desde el momento en que reciben una denuncia, ya sea anónima o presentada directamente por los afectados.

Como ejemplo, mencionó un caso en el que padres de familia acudieron ante autoridades educativas para exponer una inconformidad y solicitar atención, pero, ante la falta de una respuesta oportuna, recurrieron a la toma de una carretera como medida de presión.

Hernández Aguirre cuestionó que las denuncias anónimas puedan generar una respuesta inmediata, mientras que las presentadas personalmente no siempre reciben el mismo seguimiento.

Ante ello, llamó a la SEDU y a las demás autoridades involucradas a establecer un seguimiento oportuno de los casos y fortalecer la supervisión de las escuelas mediante recorridos constantes.

La diputada también se refirió a los casos de picaduras de garrapata registrados en la escuela Miguel Hidalgo, asunto que, recordó, ya había sido planteado mediante exhortos del Congreso del Estado para solicitar fumigaciones en los planteles.

Explicó que los padres de familia que buscan realizar labores de fumigación deben cumplir un proceso de autorización, lo que puede retrasar las acciones durante semanas, pese a que se trata de situaciones que requieren atención.

"Yo le repito, en ocasiones tenemos que tener desafortunadamente un deceso para que se tomen de verdad medidas específicas para este tipo de problemas", manifestó al referirse a la necesidad de actuar de manera preventiva.

Hernández Aguirre agregó que la presencia de perros y gatos en los alrededores de las escuelas también debe atenderse, debido a que algunos animales ingresan a los planteles pese a las medidas que puedan adoptar los docentes.

Señaló que los maestros no pueden asumir por sí solos decisiones relacionadas con estos problemas, particularmente cuando existen procedimientos administrativos para realizar acciones como fumigaciones o suspender actividades escolares.