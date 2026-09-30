Cabildo de Saltillo aprueba el Premio Municipal al Mérito Docente

Saltillo, Coah. - El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad el dictamen para reformar el Reglamento para Preseas, Premios y Galardones del Municipio, con el propósito de crear el Premio Municipal al Mérito Docente.

El dictamen, que presentó la Comisión de Gobernación y Reglamentos durante la segunda sesión ordinaria de septiembre, señala que el objetivo es reconocer a las personas docentes frente a grupo que se hayan distinguido por su vocación de servicio, excelencia profesional y aportaciones significativas a la educación.

El Premio Municipal al Mérito Docente considera las categorías de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, y se entregará de manera periódica en el mes de octubre en el marco de los festejos por el Día Mundial de los Docentes.

Además, en la sesión fue aprobado el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo a la iniciativa de crear el nuevo Reglamento de Anuncios del Municipio de Saltillo, por lo que se abroga el ordenamiento que había sido publicado en enero de 2006.

También se conoció la propuesta de la décima regidora, Yajaira Margarita Briones Aguilar, relativa a la iniciativa de reforma al Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud, la cual fue canalizada a la Comisión de Gobernación y Reglamentos.

En otro punto, el Cabildo conoció el fallo del jurado para el otorgamiento del Galardón "Froylán Mier Narro" al Mérito Periodístico, que en esta ocasión reconocerá, en vida, al monero Francisco García Aldape; y en la categoría postmortem a Juan Demetrio Cisneros.