Saltillo se prepara para el Día de Muertos: altares monumentales

SALTILLO, COAH.- La ciudad se prepara para recibir dos de sus tradicionales altares monumentales de Día de Muertos: el Magno Altar en las escalinatas del Parque Las Maravillas y el altar del Barrio de Santa Anita.

La participación de la comunidad será parte central de ambos proyectos, con convocatorias para aportar fotografías, elementos de ofrenda y trabajo durante el montaje.

En el Parque Las Maravillas, la instalación del Magno Altar comenzará el 30 de octubre y su inauguración está prevista para el 31 de octubre de 2026, en las 353 escalinatas del espacio.

Los organizadores convocaron a las familias saltillenses a aportar copias de fotografías de sus seres queridos fallecidos para integrarlas al homenaje colectivo.

También se reciben velas en vaso, naranjas, calabazas, cañas, dulces y papel picado plastificado, así como otros materiales que contribuyan a la decoración del altar.

Las aportaciones se reciben en las instalaciones del Museo del Desierto y del restaurante Las Delicias de Mi General, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

En el Barrio de Santa Anita, Distrito Carolina también inició los preparativos para el altar tradicional, cuya elaboración se realiza de manera comunitaria con la participación de vecinos y familias.

La convocatoria contempla la colaboración en el montaje y decoración, desde la preparación de elementos tradicionales hasta la colocación de flores, velas y otros objetos representativos de la celebración.

El altar de Santa Anita forma parte de las actividades relacionadas con el Festival Ánimas del Desierto y se ha convertido en uno de los espacios representativos de la celebración de Día de Muertos en Saltillo. En 2025, el altar monumental "Homenaje a nuestros fieles difuntos" fue instalado mediante la colaboración de la Universidad Carolina, Distrito Carolina, Misiones Culturales y habitantes del barrio.

Con ambos proyectos, la comunidad saltillense comienza a preparar espacios destinados a recordar a familiares y seres queridos fallecidos, además de preservar las tradiciones vinculadas con el Día de Muertos.

La convocatoria para el Magno Altar de 2026 ya se encuentra abierta, mientras que en Santa Anita continúan las labores comunitarias para la elaboración del altar.