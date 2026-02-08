Gobierno de Cuatro Ciénegas refuerza atención a comunidades rurales

Cuatro Ciénegas, Coah.- Con el firme compromiso de fortalecer el bienestar de las familias que habitan en las comunidades rurales, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas continúa realizando recorridos por diversos ejidos, acercando apoyos, servicios y atención directa a la población.

Uno de las prioridades del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega es no dejar a nadie atrás, garantizando que los programas, obras y acciones del municipio lleguen a todos los rincones, especialmente a las personas que más lo necesitan.

"El gobierno debe estar en el territorio, escuchando a la gente, conociendo sus necesidades de primera mano y dando soluciones reales. Las comunidades rurales son parte fundamental de Cuatro Ciénegas y merecen atención cercana, constante y humana", expresó el Presidente Municipal.

Como parte de este compromiso, se ha llevado a cabo un intenso recorrido por distintas comunidades rurales, no solo para entregar apoyos, sino también para escuchar y atender directamente las peticiones de las familias, fortaleciendo la confianza y el vínculo entre ciudadanía y gobierno.

Este viernes se visitaron los ejidos Lucio Blanco, Estanque de León y Cuates de Australia, donde se realizó la entrega de apoyos alimentarios y se brindaron servicios enfocados en la atención y el cuidado de la salud, acciones que reflejan la vocación social de la administración municipal y su cercanía con quienes más lo necesitan.

Durante este recorrido participaron de manera coordinada los departamentos de Seguridad Pública, PRONNIF, Salud y Desarrollo Social, sumando esfuerzos para ofrecer una atención integral, canalizar solicitudes y dar seguimiento puntual a las necesidades detectadas en cada comunidad.

El Alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mejorar la calidad de vida de las familias de los ejidos, reafirmando el compromiso de atender y asegurar que los apoyos lleguen de manera directa y transparente a las familias.

"Seguiremos trabajando de la mano con la gente, fortaleciendo la unidad, el desarrollo social y el bienestar de las comunidades rurales del municipio", finalizó el edil.