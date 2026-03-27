Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refuerza capacitación continua

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con la finalidad de fortalecer el desempeño institucional y consolidar un servicio público más eficiente, transparente y responsable, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, a través del Departamento de Contraloría, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a directoras y directores de área de la administración municipal.

Durante este encuentro se abordaron temas enfocados en el fortalecimiento de valores, principios y buenas prácticas dentro del ejercicio público, promoviendo una cultura de responsabilidad, transparencia y compromiso en cada una de las funciones que desempeñan las y los servidores públicos.

Al respecto, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó que este tipo de capacitaciones son fundamentales para elevar la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía, así como para fortalecer la confianza de la población en su gobierno.

"Estamos convencidos de que un gobierno eficiente comienza con servidores públicos capacitados, comprometidos y con vocación de servicio. Estas acciones nos permiten profesionalizar a nuestro personal y garantizar que cada área trabaje con responsabilidad, transparencia y cercanía hacia la gente", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó que la capacitación continua es una herramienta clave para mejorar los procesos internos, optimizar la toma de decisiones y responder de manera más eficaz a las necesidades de la población.

Reitero que su administración mantiene el compromiso de impulsar una cultura institucional basada en la mejora constante, el trabajo en equipo y la rendición de cuentas, pilares fundamentales para consolidar un gobierno moderno y cercano.

Estas acciones forman parte de una estrategia permanente de preparación y actualización impulsada por el Departamento de Contraloría, con la finalidad de fortalecer el funcionamiento de la administración pública y garantizar una atención de mayor calidad para la ciudadanía.

Este tipo de reuniones se estarán realizando de manera continua, con el propósito de reforzar el trabajo coordinado entre las distintas áreas y seguir consolidando una administración eficiente, profesional y comprometida con el bienestar de las y los habitantes de Cuatro Ciénegas.