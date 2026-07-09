Gobierno Municipal de Frontera atiende daños tras tormenta: operativo en marcha

FRONTERA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Frontera informó que mantiene un operativo para atender las afectaciones provocadas por la tormenta del miércoles, entre ellas el retiro de al menos 35 árboles caídos y la revisión de postes derribados. Las autoridades reportaron saldo blanco y reforzaron el monitoreo ante el pronóstico de lluvias para este fin de semana.

Las cuadrillas de Protección Civil, encabezadas por el director Abraham Palacios Cedillo, y de Servicios Primarios trabajaron en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Occidental, sobre las calles Abasolo y San Luis, donde colapsaron dos postes. Además, atendieron reportes en la colonia Guadalupe Borja por árboles caídos que dañaron el cableado eléctrico. El arroyo Frontera se mantuvo bajo control, sin riesgo de desbordamiento, y personal municipal brindó apoyo a familias afectadas por las ráfagas de viento. Las zonas de riesgo fueron acordonadas para prevenir accidentes.

La Dirección de Seguridad Pública se sumó al operativo con labores de vigilancia y resguardo en los perímetros de trabajo. Por instrucción de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, las dependencias municipales integraron brigadas para responder de manera inmediata a las afectaciones. El director de Protección Civil informó que el pronóstico meteorológico prevé una probabilidad de lluvia del 60 % para jueves y viernes, porcentaje que aumentará a 70 %, con posibilidad de tormentas, durante sábado, domingo y lunes.

Ante esas condiciones, el Gobierno Municipal mantendrá guardias permanentes y vigilancia en las zonas vulnerables, además de exhortar a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones.