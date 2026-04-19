Disfrutan en Saltillo la Ruta Recreativa Para pasear y activarse

SALTILLO, COAHUILA.- Durante la Ruta Recreativa de este domingo, cientos de personas aprovecharon para pasear, activarse físicamente y disfrutar las actividades que brindaron las diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo.

A pesar de las condiciones climáticas de este domingo, se observó a paseantes caminando, trotando, en bicicleta o en patines, recorriendo el circuito de la Ruta Recreativa.

Actividades de la Comisaría de Seguridad

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de sus agrupamientos, ofreció actividades para fortalecer los lazos de confianza y colaboración con la ciudadanía.

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Servicios de salud pública

Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal ofreció en su módulo servicios gratuitos de detección de diabetes e hipertensión, así como revisión médica general a quienes los solicitaron.

Asimismo, y sin costo, se aplicaron vacunas antirrábicas y desparasitación a las mascotas, con el fin de promover entre los propietarios una tenencia responsable de los seres sintientes.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a toda la población a que asista todos los domingos a la Ruta Recreativa, sobre el bulevar Venustiano Carranza, entre las calles Baja California y Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.