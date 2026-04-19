Rehabilitan más colonias al sur

SALTILLO, COAHUILA.- El gobierno a cargo de Javier Díaz González fortalece la infraestructura urbana de la ciudad a través de su programa permanente de rehabilitación de pavimento en calles de colonias y vialidades principales.

Acciones de la autoridad

Como parte de estas acciones, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública reparan diversos tramos de pavimento dañado sobre la calle 42, misma que da paso a las y los habitantes de los fraccionamientos La Estrella y Residencial Hacienda El Cortijo, al sur de Saltillo.

En este punto, y con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal retiró la carpeta asfáltica deteriorada, aplicó asfalto caliente y niveló las superficies, a fin de brindar mayor seguridad y movilidad a automovilistas, peatones y usuarios del transporte público.

El alcalde Javier Díaz González destacó que estas labores responden a las solicitudes ciudadanas realizadas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, y forman parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida en todos los sectores de Saltillo.

"En mi Administración trabajamos todos los días para que nuestras vialidades estén en mejores condiciones, facilitando traslados más seguros y eficientes para nuestras familias saltillenses", expresó Díaz González.

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Detalles confirmados

De manera paralela, brigadas de "Aquí Andamos" atendieron con trabajos similares diversos tramos del fraccionamiento Parajes de Santa Elena, como en las calles Rayados y Santa Lucía; así como en la colonia Provivienda, donde se trabajó en las calles 10 de Mayo y 26 de Febrero; así como en el sector habitacional de Satélite Sur, entre las vialidades Renato Leduc, entre Alfonso Reyes y Fernando de Lizardi.

Se reportaron, además, trabajos similares de reparación de asfalto dañado en diversos puntos de la vialidad lateral del bulevar Fundadores, a la altura del fraccionamiento Mirasierra.

Además, a través de maquinaria especializada a base de calor, el Gobierno de Saltillo continúa sus labores de rehabilitación de diversos puntos de asfalto dañado del bulevar Venustiano Carranza, a la altura del puente vehicular Campanares.

El alcalde Javier Díaz exhortó a la ciudadanía a reportar los puntos que requieran atención, a fin de integrarlos al programa de rehabilitación y seguir en la construcción de un Saltillo más ordenado, seguro y funcional para saltillenses y visitantes.