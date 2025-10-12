Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas fortalece economía familiar y calidad de vida

Cuatro Ciénegas, Coah.- Con el objetivo de reconocer el esfuerzo de quienes trabajan día a día por el bienestar del municipio y apoyar a los sectores más vulnerables, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, en coordinación con la Fundación LM, realizó la entrega de despensas a colaboradores de la Dirección de Obras Públicas y a personas con discapacidad.

El evento, encabezado por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, se llevó a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal, donde el edil destacó que estas acciones buscan fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

"Nuestro gobierno trabaja con sentido humano, buscando siempre que los beneficios lleguen a todas las familias, especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades. Sabemos que detrás de cada trabajador y de cada persona con discapacidad hay una historia de esfuerzo y superación; por eso, estas acciones representan más que una entrega de apoyos, son un reconocimiento a su contribución al desarrollo de Cuatro Ciénegas", expresó el edil.

Asimismo, el presidente municipal subrayó que su administración ha mantenido un ritmo constante de trabajo orientado al bienestar social, implementando programas de asistencia, fortalecimiento familiar y acciones de inclusión que garantice que nadie se quede atrás.

Las despensas entregadas incluyen productos de primera necesidad, representando un apoyo directo a las familias beneficiadas. Esta iniciativa no solo reconoce la labor de quienes mantienen en óptimas condiciones la infraestructura del municipio, sino que también promueve la inclusión, la equidad y el bienestar de las personas con discapacidad.

Leija Vega destacó que esta entrega forma parte de una política integral de apoyo social, que busca consolidar una administración cercana, responsable y comprometida con los valores de solidaridad y justicia social.

Cabe señalar que esta acción se suma a entregas previas en beneficio de colaboradores de las áreas de Medio Ambiente y Servicios Primarios, reafirmando la visión del Gobierno Municipal de mantener un Cuatro Ciénegas solidario, incluyente y con sentido humano.

Con estas acciones, el Gobierno encabezado por el Ing. Víctor Manuel Leija Vega reafirma su compromiso de seguir generando un impacto positivo en la comunidad, fortaleciendo la economía local, promoviendo la inclusión social y fomentando la unión de todos los sectores en favor del desarrollo del municipio.