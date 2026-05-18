Frontera: Gobierno Municipal mantiene dengue bajo control

Frontera, Coah.- Gracias a las acciones permanentes de prevención y al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la Jurisdicción Sanitaria No. 4, Frontera se mantiene desde hace cuatro meses sin casos confirmados de dengue, zika y chikungunya.

Como parte de esta estrategia, el municipio ha retirado hasta el momento 45 toneladas de cacharros en distintos sectores de la ciudad, eliminando posibles criaderos del mosquito transmisor de estas enfermedades y reforzando las condiciones de salud pública.

Estas labores se complementan con operativos nocturnos de fumigación mediante termonebulización, utilizando productos especializados para combatir al mosquito adulto y proteger las zonas consideradas de mayor riesgo.

Las autoridades municipales destacaron que, aunque los resultados han sido positivos, es fundamental mantener las medidas preventivas dentro de los hogares, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a limpiar patios, eliminar recipientes en desuso y evitar acumulaciones de agua.

El Departamento de Salud Municipal reiteró que la prevención es una responsabilidad compartida, donde el trabajo institucional y la participación ciudadana son clave para mantener a Frontera libre de estas enfermedades.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando campañas preventivas que protejan la salud de las familias y fortalezcan la calidad de vida en el municipio.