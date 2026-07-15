Inspira Coahuila impulsa educación: mujeres se gradúan en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Siete mujeres de San Buenaventura concluyeron sus estudios de preparatoria mediante el programa de Preparatoria Abierta de Inspira Coahuila, como parte de una estrategia para impulsar la educación y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, encabezó la ceremonia de entrega de certificados a alumnas de la Región Centro-Desierto, donde reconoció su esfuerzo, perseverancia y determinación para alcanzar esta meta académica.

En el evento participaron el alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Mata, quienes felicitaron a las egresadas por convertirse en ejemplo de superación para sus familias y comunidades.

Las graduadas que recibieron su certificado fueron Alicia Margarita Aguilar, Arisbeth Torres, Cinthia Elena Vega, Yessica Ríos, Alejandra Vázquez de los Santos, Ángela López e Iracelia González San Román.

Durante la ceremonia también se entregaron becas completas para estudios universitarios, con el objetivo de que las beneficiarias continúen su preparación profesional y amplíen sus oportunidades laborales y personales.

Paola Rodríguez López destacó que cada egresada representa una historia de esfuerzo y valentía, y afirmó que la educación permite abrir nuevas oportunidades sin importar la edad.

"Hoy es un día que se queda grabado en el corazón. Tenemos frente a nosotros mujeres valientes, decididas y echadas para adelante. Ustedes son el ejemplo vivo de que siempre es posible volver a empezar, seguir aprendiendo y alcanzar nuevas metas", expresó.

Asimismo, reconoció el acompañamiento de las familias de las estudiantes, al señalar que cada logro cuenta con una red de apoyo integrada por hijos, padres, parejas, hermanas y amistades.

La ceremonia reunió a familiares de las graduadas, autoridades municipales y alcaldes de la Región Centro-Desierto, quienes celebraron este avance en el fortalecimiento y desarrollo de las mujeres mediante la educación.