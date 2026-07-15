Frontera implementa grupos de WhatsApp para mejorar la seguridad

FRONTERA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Frontera fortaleció la estrategia de seguridad mediante grupos de WhatsApp que permiten mantener comunicación directa entre la ciudadanía y las fuerzas del orden, con atención inmediata a reportes.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú informó que esta herramienta forma parte de las acciones coordinadas con el gobernador Manolo Jiménez para reforzar la proximidad social y mejorar la respuesta ante las necesidades de la población.

A través de redes de colaboración como Vecino Vigilante, Seguridad Sierrita, Seguridad Aviación, Colosio, Elsa Hernández, Borja, Industrial y Occidental, se atienden cerca de 20 reportes diarios. Además, se mantiene monitoreo en grupos de hoteles y moteles, Ejidal, 10 de Mayo, Policía Escolar, Colosio San Miguel, Ejido La Cruz y sectores comerciales como tiendas Oxxo.

El director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, instruyó a responsables de turno y mandos operativos a participar activamente en estas plataformas, lo que permite que las unidades lleguen a los puntos solicitados en un tiempo estimado de tres a cinco minutos después de recibir la alerta.

Mediante estos canales, la ciudadanía reporta casos de violencia familiar, riñas, exceso de ruido, presencia de personas sospechosas y robos. También se reciben solicitudes de apoyo médico por enfermedades, lesiones en domicilio y accidentes vehiculares.

El Ayuntamiento de Frontera destacó que esta estrategia busca mantener una policía cercana y coordinada con la comunidad, bajo un esquema de colaboración para fortalecer la seguridad en colonias y ejidos.