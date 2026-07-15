Lluvias en Frontera: Protección Civil asegura que no hay afectaciones

FRONTERA, COAH.- La intensa lluvia registrada la tarde del martes dejó saldo blanco en el municipio de Frontera, sin reportes de viviendas inundadas ni afectaciones mayores, informó el director de Protección Civil, Abraham Palacios.

El funcionario explicó que la tormenta ingresó por el poniente, procedente de la zona de Nadadores y San Buenaventura; sin embargo, la mayor intensidad se desvió hacia el sur del municipio, impactando principalmente a Castaños y parte del sur de Monclova.

Ante la precipitación, alrededor de las 3:30 de la tarde se activaron de manera preventiva las bombas de los tres pasos a desnivel, lo que permitió evitar acumulaciones de agua y mantener abierta la circulación vehicular. "Las bombas funcionaron correctamente y en ningún momento fue necesario cerrar las vialidades", destacó.

Palacios señaló que las corrientes de agua fueron más intensas en sectores como las colonias Libertad, Progreso y Borja, además del área de la calle Progreso, junto a la conocida lagunita, donde comúnmente se presentan encharcamientos. No obstante, explicó que el desfogue hacia el Arroyo Frontera fue eficiente y permitió que el agua se retirara en un lapso aproximado de entre 30 minutos y una hora.

El director de Protección Civil indicó que, por instrucciones de la alcaldesa, se mantuvo un operativo coordinado entre Protección Civil, Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Servicios Primarios y otras dependencias municipales para atender cualquier eventualidad. A pesar de la intensidad de la lluvia y de rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, ninguna dependencia reportó viviendas afectadas o personas que requirieran apoyo.

Finalmente, destacó que las precipitaciones representaron un beneficio para el municipio y reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los pronósticos del tiempo y atender las recomendaciones de las autoridades en caso de nuevas lluvias.