Cuatro Ciénegas: foco rojo por sustancias ilicitas

MONCLOVA, COAH.- Autoridades estatales mantienen a Cuatro Ciénegas bajo vigilancia permanente al ser considerado un punto rojo por actividades de narcomenudeo, donde la Fiscalía General del Estado trabaja en coordinación con corporaciones de seguridad para desarticular una banda delictiva que opera en la zona.

Acciones de la autoridad

El Delegado Regional de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina, reconoció que el Pueblo Mágico se ha vuelto atractivo para grupos dedicados a la venta de droga debido a su vocación turística y al flujo constante de visitantes, situación que —lejos de ser postal— también ha encendido alertas operativas.

"Es un punto rojo. Hemos tratado de desarticular una bandita y estamos muy atentos con las investigaciones", declaró el funcionario al confirmar que los operativos se mantienen activos y sin pausas.

Detalles confirmados

Entre los resultados recientes de estas acciones, recordó el aseguramiento de más de 10 kilogramos de marihuana en meses anteriores, así como diversos decomisos de metanfetaminas en cantidades menores, derivados de cateos e intervenciones coordinadas.

El Delegado subrayó que la presencia de las autoridades no se limita a Cuatro Ciénegas, sino que se extiende a municipios como San Buenaventura, Ocampo y comunidades como Química del Rey, donde también se han efectuado detenciones relacionadas con delitos contra la salud.

Respecto a un material difundido en redes sociales en el que se acusaba a la autoridad de actuar indebidamente contra una familia, Medina aseguró que se trata de versiones falsas y parte de una narrativa usada para desacreditar los operativos.

Impacto en la comunidad

Según explicó, en varios casos las propias redes familiares son utilizadas para encubrir la venta de droga y después intentar revertir la responsabilidad pública. Añadió que ya existen personas vinculadas a proceso y que las investigaciones seguirán su curso.