Más de 100 abuelitas disfrutan de la posada navideña en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) San Buenaventura celebró con gran entusiasmo su primera posada navideña junto al apreciado Grupo BIDA, conformado por adultos mayores que participan activamente en el programa Bienestar Integral del Adulto Mayor.

En representación del alcalde Javier Flores Rodríguez, se prepararon emotivas sorpresas para las abuelitas, quienes disfrutaron de una tarde llena de unión, alegría y convivencia.

Las asistentes expresaron su felicidad por contar con un espacio para divertirse en grande, donde pudieron compartir momentos especiales y fortalecer lazos entre la comunidad adulta mayor.

El evento incluyó rifa de regalos, un show artístico, comida, música con DJ y un animado ambiente de baile que hizo disfrutar a cada uno de los presentes.

Más de 100 abuelitas participaron en esta celebración realizada en las instalaciones del salón de la Sección 5ta de San Buenaventura.

La posada fue presidida por la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala Mata, quien dijo que como equipo seguirán impulsando actividades que brinden bienestar y acompañamiento a las personas adultas mayores del municipio.