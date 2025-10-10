Vecinos del Ejido La Cruz se unen por la seguridad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, el gobierno municipal, que encabeza la alcaldesa Sari Pérez, a través de la Dirección de Seguridad Pública y el Mando Coordinado Policial, sostuvo una reunión con vecinos del Ejido La Cruz en el salón ejidal, para impulsar la participación de la comunidad en acciones de prevención del delito y contribuir a que Coahuila se mantenga como uno de los estados más seguros del país.

Durante el encuentro, el director de Seguridad Pública, Fernando González Dodero, escuchó de manera directa las inquietudes de las y los habitantes y explicó la importancia de contar con comunicación inmediata mediante la creación de grupos vecinales de WhatsApp, donde los ciudadanos podrán emitir reportes, alertas o solicitudes de apoyo en tiempo real.

El propósito de esta estrategia es establecer grupos de WhatsApp en cada colonia y comunidad de Frontera, como una herramienta que permita una atención más rápida ante cualquier situación de riesgo o emergencia, además de promover la confianza entre ciudadanía y autoridad, y reforzar la cultura de la denuncia y la prevención.

Estas acciones se alinean con el plan de seguridad impulsado por Pérez Cantú, respaldado por el gobernador Manolo Jiménez, quien ha reiterado su compromiso de mantener a Coahuila como un estado fuerte, ordenado y seguro. Gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la colaboración ciudadana, se avanza en la construcción de entornos más seguros.

Cabe destacar que esta dinámica ya se implementó con éxito en las colonias 1º de Mayo y Occidental, donde los grupos vecinales han demostrado gran efectividad en la detección oportuna de incidentes y en la comunicación constante con las autoridades. El Mando Coordinado Policial reafirmó su compromiso de seguir promoviendo la participación activa de la comunidad para consolidar un Frontera más seguro, unido y participativo.