Guadalupe Oyervides se pronuncia tras visita de Claudia Sheinbaum a Coahuila

SACRAMENTO, COAHUILA.- La diputada local Guadalupe Oyervides se pronunció tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Coahuila, donde aseguró que desde un inicio la mandataria federal había asumido el compromiso de apoyar a los obreros de Altos Hornos de México (AHMSA), tal como lo establece la ley.

"La presidenta lo anunció en su primer día de gobierno y lo incluyó dentro de sus primeros cien compromisos: que los trabajadores serían los primeros en recibir sus pagos, antes que los acreedores. Que haya dicho en Saltillo que se va a rescatar la empresa, nos hace pensar que hay un plan detrás de ese anuncio", declaró Oyervides.

No obstante, la legisladora advirtió que más allá de los discursos, lo que se espera son resultados tangibles. "Espero que no sea un anuncio estéril como el del primer día. Todos lo vimos como un acto de esperanza, de estrategia y ruta ya formulada, y vuelve a decirlo. Lo que pedimos es que no se quede en palabras, sino que vengan las acciones", apuntó.

Respecto a la relación institucional entre el Gobierno Federal y el Estado, Oyervides reconoció la coordinación entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta Sheinbaum, lo que, dijo, "es muestra de que Coahuila ha logrado avanzar en la institucionalidad, y eso beneficia a los coahuilenses".

En cuanto al anuncio de inversión en infraestructura ferroviaria, la diputada consideró que existen necesidades más urgentes a las que destinar recursos, como el fortalecimiento del sistema de salud, la ampliación de carreteras y obras primarias que impacten directamente a la población.

"Los coahuilenses requieren soluciones inmediatas en sectores sensibles, y ahí es donde se deben priorizar los recursos", sostuvo.