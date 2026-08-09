Donarán patrulla y oficina a Derramadero

SALTILLO, COAHUILA.- La Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana donará una oficina móvil y una patrulla para reforzar la vigilancia en el valle de Derramadero.

El anuncio fue realizado por el secretario general de la Sección 23, Guillermo Díaz Castañeda, durante el Festival Anual de Entrega de Prestaciones, al que asistió como invitado el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

"Hemos tomado la decisión como organización, que el Sindicato va a donar un módulo de vigilancia y una patrulla para una subestación en Derramadero para que nos siga cuidando con más fuerza", dijo Díaz Castañeda.

El alcalde agradeció el apoyo y respaldo de la Sección 23, así como la coordinación que mantiene con el gobierno municipal en materia de seguridad.

"Quiero agradecerle a mi amigo Memo Díaz por esta gran noticia de donar una oficina móvil y una patrulla para poder mantener la tranquilidad, la seguridad y la paz de todo el valle de Derramadero, de nuestra clase trabajadora y seguir coordinándonos en esos temas", señaló.

Javier Díaz destacó que el municipio y la Sección 23 mantienen una coordinación para contribuir a mejorar la seguridad y la calidad de vida de las y los saltillenses.

"A la fecha suman más de 139 mil ciudadanos que participan en 640 distintos grupos de WhatsApp, y actualmente más de 10 mil personas pertenecen a la Sección 23", dijo.

En el evento también estuvo presente Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.

Díaz González mencionó además el avance de la ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero, proyecto que, señaló, se desarrolla con el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Trabajando de la mano los tres órdenes de gobierno es un esfuerzo que será realidad, una carretera que tenía más de 20 años que se estaba solicitando la ampliación y que estará lista para que nuestros amigos y amigas de esta Sección 23 y toda la gente que va a Derramadero puedan tener mayor movilidad, pero sobre todo mayor seguridad y calidad de vida, porque cuando pasamos menos tiempo en el tráfico y pasamos más tiempo con la familia se traduce en mejor calidad de vida", refirió.