Sari Pérez Cantú coordina operativos de seguridad en Frontera: celebraciones decembrinas

Frontera, Coah. - Con el objetivo de que las celebraciones decembrinas se vivan con orden, tranquilidad y seguridad, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó una reunión de coordinación con los titulares de las áreas de Seguridad Pública, Protección Civil y Transporte y Vialidad del municipio, para reforzar los operativos preventivos durante los días 24 y 31 de diciembre, fechas en las que se incrementa la movilidad y la concentración de personas.

En el encuentro participaron el director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo; el director de Seguridad Pública, Fernando González Dodero; y el director de Transporte y Vialidad, José Ángel Ibarra, quienes acordaron mantener una estrecha coordinación y presencia permanente en las calles para atender cualquier situación que pudiera presentarse durante estas festividades.

Uno de los temas prioritarios fue la atención a los paisanos que transitan por Frontera durante esta temporada, priorizando siempre el respeto, la orientación y el apoyo a quienes lo requieran, así como la seguridad de las familias fronterenses ante el aumento de reuniones y actividades sociales.

También se estableció que las corporaciones municipales mantendrán guardias permanentes y rondines constantes, con especial énfasis en la prevención de accidentes viales, la atención a emergencias, la respuesta oportuna ante incendios y el reforzamiento de la vigilancia en zonas de alta afluencia, como el primer cuadro de la ciudad y áreas cercanas a cajeros automáticos, poniendo especial atención en la protección de adultos mayores.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, exhortando a la población a celebrar con responsabilidad, evitar el uso de pirotecnia y contribuir a que estas fiestas se desarrollen en un ambiente de respeto, orden y seguridad. Reiteró que el Gobierno Municipal seguirá trabajando sin bajar el ritmo para cuidar a las familias y garantizar unas celebraciones tranquilas para todas y todos.