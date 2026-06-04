Influencer de Monclova, KamaleonconK, rompe su visa en protesta contra Estados Unidos

El influencer originario de Monclova, conocido en redes sociales como KamaleonconK, generó controversia al difundir un video en el que rompe su visa estadounidense como protesta contra lo que calificó como actos de intimidación por parte del gobierno de Estados Unidos hacia personas que critican las políticas del presidente Donald Trump.

A través de sus plataformas digitales, el creador de contenido aseguró que la cancelación de visas se ha convertido en una herramienta para desalentar las críticas al gobierno estadounidense, por lo que decidió destruir el documento migratorio como una forma de manifestar su inconformidad.

Reto a políticos mexicanos

Durante el mensaje, el influencer también lanzó un reto a políticos mexicanos para que expresen sus opiniones sobre las acciones del gobierno de Estados Unidos sin temor a perder el acceso al país vecino.

"Si temen más a perder su VISA que a defender a su país no deberían de ser políticos", expresó KamaleonconK en el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La publicación provocó reacciones divididas entre usuarios de internet. Mientras algunos respaldaron su postura y la consideraron un acto de congruencia y defensa de la libertad de expresión, otros cuestionaron la utilidad de la acción y señalaron que las relaciones entre ambos países requieren de diálogo y diplomacia.

Contexto de la protesta

El mensaje surge en medio de un contexto de debate sobre las políticas migratorias y las medidas implementadas por el gobierno estadounidense, temas que continúan generando opiniones encontradas tanto en México como en Estados Unidos.