Estudios de ADN serán clave para determinar identidad de restos humanos en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El director de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas, Richards Estrada, informó que los restos óseos localizados recientemente podrían pertenecer a dos hombres que permanecen desaparecidos desde hace varios años en la región, aunque aclaró que será la autoridad ministerial quien determine la identidad.

La tarde de este sábado 27 de septiembre, elementos de Seguridad Pública de Cuatro Cienegas, localizaron una osamenta humana en el cañón del Ejido Cuatro Ciénegas, a espaldas de la ganadera conocida como "Ringo".

"Por el momento no tenemos información concreta, el Ministerio Público apenas hará los requerimientos necesarios a periciales para iniciar con los estudios de ADN. Sí comentaron que tenemos uno o dos desaparecidos en Cuatro Ciénegas", señaló el mando.

De acuerdo con los registros, uno de los desaparecidos es César Eduardo, de entre 36 y 40 años, cuyo paradero se desconoce desde hace entre cuatro y cinco años. El otro caso corresponde a un hombre de entre 45 y 50 años de edad, reportado ausente en el mismo periodo, por lo que se busca descartar si los restos hallados corresponden a alguno de ellos.

Estrada mencionó que podría ser durante el fin de semana cuando se cuente con información más precisa sobre a quién pertenecen los restos humanos encontrados.