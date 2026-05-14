Héctor Miguel García Falcón escucha a ciudadanos en Frontera

Frontera, Coah. – El contacto directo con las familias de cada colonia continúa fortaleciendo el proyecto de Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", candidato a diputado local por el Distrito 06 de la alianza ciudadana por la seguridad PRI-UDC, quien diariamente recorre las calles de Frontera escuchando de frente las necesidades de la ciudadanía.

Casa por casa el candidato priista ha logrado cautivar a los votantes durante los recorridos del tradicional "toca toca", su actitud de trabajo ha abierto las puertas de sus hogares para dialogar, compartir inquietudes y conocer las propuestas enfocadas en seguridad, empleo, desarrollo económico y apoyo a las familias.

Ciudadanos que no pertenecen a partidos políticos han mostrado simpatía y respaldo al proyecto de "Gachupín", señalando que valoran su acercamiento, la sencillez y el interés de escuchar a la gente sin intermediarios.

"Lo más importante es caminar las colonias y escuchar a las familias. Ahí es donde conocemos las verdaderas necesidades y donde nace el compromiso de trabajar por soluciones reales", expresó el candidato.

Durante las visitas, jóvenes, adultos mayores, madres de familia y trabajadores coincidieron en la importancia de contar con representantes cercanos a la ciudadanía y comprometidos con mantener la seguridad y estabilidad de Coahuila.

Acompañado de su suplente el profesor Pepe Cerda, coordinadores de campaña y el delegado político regional Sergio Sisbeles Alvarado, la Alianza PRI-UD recibió a los simpatizantes del "Gachupín" en instalaciones del recinto oficial del tricolor donde entusiasta les reiteró que seguirá de frente a la gente, fortaleciendo un proyecto que cada día suma más apoyo en Frontera rumbo a la elección del próximo 07 de junio.