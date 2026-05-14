Salud en Coahuila: No hay gusano barrenador en mascota reportada

Autoridades de Salud en Coahuila descartaron un caso de gusano barrenador que había generado alerta luego de que se reportara la presencia de un gusano en la pata de una mascota en Monclova.

El secretario de Salud en el estado, Eliud Aguirre, informó que tras el reporte, personal sanitario acudió al domicilio para realizar una inspección y verificar las condiciones en las que se encontraba el animal.

Durante la revisión también fue valorado otro perro que permanecía en el mismo lugar, sin que se detectaran signos de enfermedad o lesiones relacionadas con gusano barrenador, por lo que finalmente el caso fue descartado.

El funcionario explicó que este tipo de afectaciones pueden originarse cuando la denominada "mosca del Nuevo Mundo" deposita larvas en heridas abiertas de los animales, lo que posteriormente provoca la aparición de gusanos.

Ante ello, hizo un llamado a la población para mantener vigilancia constante sobre sus mascotas, principalmente cuando presenten heridas o lesiones expuestas. "Es importante limpiar y desinfectar cualquier herida en perros o mascotas, además de mantenerlas bajo cuidado para evitar complicaciones", señaló.

Asimismo, recordó que la confirmación de casos sospechosos requiere estudios especializados y análisis de laboratorio realizados por autoridades de sanidad animal.

Finalmente, reiteró que aunque este caso fue descartado, en Coahuila continúan activas las acciones de vigilancia epidemiológica y monitoreo preventivo para detectar oportunamente cualquier posible afectación.