Entregan constancia de mayoría a Claudia Garza, diputada electa por el distrito 03

En el municipio de Sabinas, el comité distrital 03 del IEC concluyó la sesión permanente de cómputo final de resultados dando paso a la entrega oficial de resultados de la contienda electoral para la renovación de diputaciones locales en el Congreso de Coahuila.

Tras la clausura de la sesión,, se entregó la constancia de mayoría a la licenciada Claudia Garza, quien resultó electa, en su mensaje agradeció a los presentes por el apoyo recibido a fin de sacar adelante su candidatura.

La nueva diputada también aseguró a los electores que realizará un buen desempeño en el Congreso del Estado, respondiendo así a la confianza depositada en ella.