Héctor Miguel García Falcón se compromete con el campo en Coahuila

Frontera, Coah. – Héctor Miguel García Falcón "El Gachupín", candidato a diputado local por el Distrito 06, continúa fortaleciendo el diálogo cercano con las familias y los sectores productivos de las regiones Centro, Carbonífera y Desierto, reafirmando su compromiso de trabajar desde el Congreso del Estado por la seguridad, el empleo, el desarrollo del campo y el bienestar de las comunidades.

Acompañado de su suplente Pepe Cerda, el candidato ha mantenido encuentros con ciudadanos, jóvenes, mujeres, productores y representantes de comunidades tradicionales, escuchando de manera directa las necesidades y propuestas de cada sector.

Durante una visita al Ejido Morelos y a la comunidad de los Negros Mascogos, en el municipio de Múzquiz, "El Gachupín" reconoció el valor histórico, cultural y social que representan para Coahuila. Destacó que las tradiciones, valores y legado de esta comunidad forman parte fundamental de la identidad del estado y del orgullo de Múzquiz como Pueblo Mágico.

En encuentros con amigas y amigos ganaderos de la región, Héctor Miguel García Falcón también refrendó su respaldo al campo y a las actividades productivas que sostienen la economía de muchas familias coahuilenses. "El campo y la ganadería son parte esencial de nuestra historia y nuestra economía. Vamos a trabajar para que las familias productoras tengan más respaldo, más oportunidades y mejores condiciones para seguir creciendo", afirmó.

El candidato señaló que su plataforma legislativa se mantiene cimentada principalmente en la seguridad, al considerar que la tranquilidad de las familias es clave para atraer inversiones, generar empleo y mantener el desarrollo del estado. También destacó la participación activa de jóvenes y mujeres durante los recorridos y reuniones, asegurando que ambos sectores representan una fortaleza importante para el futuro de Coahuila.

"El Gachupín" hizo un llamado a la unidad y a la participación ciudadana rumbo a la próxima elección, convencido de que el Distrito 06 seguirá avanzando junto a su suplente el maestro Pepe Cerda con trabajo, cercanía y compromiso con las comunidades de Frontera, Múzquiz, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura y Sierra Mojada.