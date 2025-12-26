Protección Civil San Buenaventura alerta sobre uso de extensiones eléctricas

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La dirección de Protección Civil de San Buenaventura lanzó un llamado preventivo a la población para extremar cuidados en el uso de extensiones eléctricas en los pinos de Navidad y adornos decembrinos, con el objetivo de evitar accidentes fatales o la pérdida de patrimonio durante esta temporada.

El director de la corporación, Héctor Ramón Gutiérrez, explicó que uno de los principales riesgos se presenta por el uso inadecuado de las conexiones eléctricas, por lo que recomendó desconectarlas durante la noche y mantener una vigilancia constante.

Señaló que es común que las personas conecten una extensión sobre otra, ya sea porque las existentes son pequeñas o porque buscan iluminar por completo el pino y otros adornos.

"Es un error fatal, ya sé que vienen diseñadas para conectar una extensión sobre otra, pero eso no es prudente, es preferible tener un múltiple y tratar de hacerlo así, porque se puede propiciar un sobrecalentamiento y obviamente un corto circuito, y si estamos dormidos será complicado que se den cuenta de forma oportuna", advirtió.

Gutiérrez reiteró que estas recomendaciones forman parte de las acciones preventivas que Protección Civil mantiene durante la temporada decembrina, con el fin de salvaguardar la integridad de las familias sambonenses y prevenir incendios en los hogares, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar conciencia y adoptar medidas responsables en el uso de instalaciones eléctricas.