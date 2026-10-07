Javier Flores Rodríguez renueva luminarias en San Buenaventura: mejora la seguridad

San Buenaventura, Coah.- Cumpliendo la renovación de los servicios públicos y para brindar mayor seguridad a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de San Buenaventura, encabezado por el alcalde Javier Flores Rodríguez, continúa con la renovación e instalación de luminarias en diversos sectores del municipio.

El edil hizo un recorrido junto al director de Alumbrado Público, Audón Gutiérrez, verificando trabajos que se realizan en la calle Maclovio Herrera, donde se instalan nuevas luminarias LED de 50 watts y se colocan aproximadamente 200 metros de cableado eléctrico, sustituyendo infraestructura que ya había concluido su vida útil.

El alcalde tuvo la oportunidad de platicar con los vecinos, a quienes informó que las nuevas lámparas contarán con alimentación eléctrica adecuada para garantizar un mejor funcionamiento y una iluminación más eficiente en beneficio de los habitantes del sector.

Asimismo, las cuadrillas municipales trabajarán en la calle Prolongación Allende, en el tramo comprendido entre las calles Murguía y Ramos Arizpe, donde serán instaladas tres luminarias LED nuevas para reforzar el alumbrado público de esta importante vialidad.

En total, durante esta jornada se contempla la instalación de 10 lámparas LED, contribuyendo a la modernización eléctrica para mejorar la visibilidad en calles y espacios públicos, además de fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas.