La Escuela Primaria Victoriano Cepeda celebra 118 años en Frontera

En el corazón de la colonia Occidental de Frontera se levanta una institución que ha sido testigo del crecimiento de la ciudad, del paso de generaciones enteras y de algunos de los episodios más importantes de la historia regional. La Escuela Primaria Victoriano Cepeda no es solamente un plantel educativo: es un patrimonio vivo de la comunidad.

Con 118 años de existencia, la Victoriano Cepeda es la escuela más antigua de Frontera. Su historia se remonta a septiembre de 1908, cuando Josefa Moncada fue nombrada como la primera directora del plantel, marcando el inicio formal de una trayectoria educativa que ha atravesado más de un siglo. Actualmente, la dirección está a cargo de María del Pilar Góngora Zamora, quien suma 16 años al frente de esta institución.

"Dirigir una escuela que tiene toda una trayectoria y toda una historia implica un compromiso enorme. Mi responsabilidad es conservar esa historia y seguir fortaleciendo el servicio educativo que aquí se brinda", expresa.

La historia de la Victoriano Cepeda se remonta a los primeros años del siglo XX. Originalmente fue construida con muros de adobe y, durante la época revolucionaria, llegó a funcionar como cuartel militar, convirtiéndose en un punto estratégico en aquellos años de conflicto.

Décadas más tarde, el edificio fue transformado. Los antiguos muros dieron paso a la estructura de ladrillo que actualmente conserva. Sin embargo, la esencia histórica permanece intacta.

Durante las excavaciones realizadas cuando se modificó la construcción, fueron encontrados objetos que hoy forman parte de la memoria material de la escuela. Entre ellos destaca una placa de piedra con la inscripción original del nombre del plantel, escrita con una grafía distinta a la utilizada actualmente.

"Encontramos la placa original y también una campana de bronce que data de aquella época. Esa campana se utilizó durante muchos años para marcar la entrada y salida de los alumnos. Cuando llegué a esta escuela todavía la utilizábamos porque no había timbres eléctricos", recuerda la directora.

La campana permanece bajo resguardo y es considerada una de las piezas históricas más valiosas de la institución.

A lo largo de más de un siglo, miles de alumnos han pasado por sus aulas. Entre ellos se encuentran médicos, artistas, investigadores, profesionistas y figuras públicas que han destacado dentro y fuera de Coahuila.

De esta escuela egresaron personajes como Mario Dávila Delgado y Manuel Cudberto Solís, quienes llegaron a desempeñarse como alcaldes de la región. Además, entre sus exalumnos figuran especialistas médicos reconocidos a nivel nacional, artistas plásticos, cantantes y hasta una representante de belleza de alcance nacional.

"La mayoría de nuestros egresados son personas trabajadoras, responsables y comprometidas con su comunidad. Eso también es un éxito para nosotros", afirma.

La Victoriano Cepeda atiende actualmente a cientos de estudiantes bajo un modelo incluyente que busca atender las necesidades de todos los alumnos, independientemente de sus condiciones particulares.

La directora considera que el prestigio alcanzado por la escuela durante más de un siglo se sustenta en la calidad de los maestros, el respaldo de las familias y la formación de valores.

"Los niños de hoy enfrentan retos muy distintos a los de hace 40 años. Nuestro objetivo no es únicamente que tengan buenos resultados académicos, sino que sean mejores personas", señala.

A pesar de su relevancia histórica, aún existe mucho por hacer para preservar y difundir el legado de la institución. Se ha compartido con autoridades municipales y promotores culturales la importancia de rescatar la memoria histórica de la escuela y de los objetos que resguarda, como la campana y la placa original.

Se desea que las nuevas generaciones conozcan el valor de esos testimonios materiales y comprendan que forman parte de la identidad de Frontera.

"Cuando uno toca una pieza histórica siente el paso del tiempo. Es como caminar por una ciudad antigua y saber que muchas personas estuvieron ahí antes que nosotros. Eso mismo ocurre aquí. Esta escuela tiene una historia que merece ser conocida y preservada", comenta.

Más que una escuela

Mientras la antigua campana resguarda los ecos de incontables generaciones y los ladrillos centenarios permanecen firmes como símbolo de su legado, la Escuela Primaria Victoriano Cepeda continúa escribiendo nuevas páginas de una historia que comenzó en 1908.

Son 118 años de trayectoria que siguen vigentes gracias al esfuerzo, la vocación y el compromiso de directivos, maestros, alumnos y familias que han dado vida a esta institución a lo largo del tiempo.

Más que un edificio histórico, la Victoriano Cepeda representa la memoria viva de Frontera: un espacio donde se han formado generaciones enteras y donde cada aula guarda historias de aprendizaje, sueños y superación.

A más de un siglo de su fundación, la escuela más antigua de la ciudad sigue cumpliendo su misión de educar, preservando al mismo tiempo un legado que forma parte de la identidad fronterense y que continúa inspirando a quienes cruzan sus puertas día tras día.