Saltillo: Aumentan cuadrillas de limpieza tras lluvias, anuncia Javier Díaz

SALTILLO, COAH.- El Gobierno Municipal de Saltillo duplicará el número de cuadrillas de atención ciudadana para fortalecer las labores de limpieza, mantenimiento urbano, rehabilitación de vialidades y atención de reportes, informó el alcalde Javier Díaz.

El edil señaló que la estrategia busca mejorar las condiciones de las colonias y consolidar a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir, mediante acciones permanentes de embellecimiento urbano, bacheo, recarpeteo y mantenimiento de espacios públicos.

"Vamos a duplicar la cantidad de gente y a incrementar el número de acciones para seguir consolidando a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir", afirmó.

Díaz explicó que las recientes lluvias registradas en la ciudad evidenciaron la necesidad de reforzar las tareas preventivas y de mantenimiento, luego de que la precipitación del pasado sábado provocó acumulación de agua, afectaciones en vialidades y un incremento considerable en los caudales de diversos arroyos.

Detalló que gran parte del agua que se genera en las zonas sur, suroriente y oriente de Saltillo desemboca hacia el norte de la ciudad, situación que impactó cauces como el arroyo Ceballos y el canal cercano a colonias como Country Club.

Ante este panorama, hizo un llamado a la ciudadanía para contribuir al mantenimiento de una ciudad limpia y evitar tirar basura en calles, arroyos y espacios públicos.

Asimismo, recordó que el Ayuntamiento aplicará sanciones más severas a quienes sean sorprendidos depositando residuos en lugares no autorizados.

"Si detectamos a una persona tirando basura, hay que denunciarla", expresó.

Indicó que los reportes pueden realizarse a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al teléfono 844 414 1114, o mediante la plataforma Saltillo Fácil, donde se genera un folio para dar seguimiento a cada caso.

Respecto a las afectaciones derivadas de las lluvias, aseguró que el saldo fue blanco, aunque se registraron daños en algunas vialidades, rejillas obstruidas por basura y problemas en el sistema de drenaje sanitario debido al volumen extraordinario de agua.

Señaló que uno de los puntos con mayores complicaciones fue un tramo del bulevar Luis Donaldo Colosio, donde convergen tres arroyos. No obstante, destacó que los trabajos previos de desazolve permitieron reducir significativamente las afectaciones en comparación con eventos anteriores.

Finalmente, informó que las labores de limpieza, reparación y mantenimiento comenzaron desde el sábado y continuarán durante los próximos días para restablecer las condiciones normales de la ciudad y fortalecer la prevención ante futuras contingencias climatológicas.